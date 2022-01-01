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Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан для принтера Brother

Купить картридж BROTHER DR-130CL Фотобарабан
* Изображение может не совпадать с реальным. Производитель имеет право изменить внешний вид по своему усмотрению. Если для Вас это имеет значение, во избежание недоразумений, уточняйте у менеджера при размещении заказа.
Артикул1001026
Производитель принтераBrother
Ресурс17000
Цвет CMY
ТипДрам-юнит
ПроизводительOpticart
Подходит для принтеров:
Brother HL-4040CN / 4050CDN / DCP-9040CN / MFC-9440CN
Цена: 12 010 Р.
В наличии
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Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан это часть двухкомпонетной системы печати для принтеров Brother. Двухкомпонентная система состоит из драм-юнита (блока передачи изображения), содержащего фотовал и тонер-картриджа, содержащего порошок.

Данная система позволяет снижать расходы на использование расходных материалов. Замена драм-юнита , как правило, происходит после замены нескольких тонер-картриджей.

Т.е. ресурс драм-юнита в несколько раз выше, чем ресурс соответствующего тонер-картриджа.

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан производится в КНР по заказу и под контролем компании Оптикарт.

Этим обеспечивается высокое качество продукции, практически не уступающее оригиналу, но стоимость которого в 2-3 раза ниже.

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан может использоватья на принтерах Brother:

  • HL-4040CN
  • 4050CDN
  • DCP-9040CN
  • MFC-9440CN

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан с ресурсом 17000 стр (при 5% заполнении листа) Вы можете всегда заказать на сайте www.opticart.ru c доставкой в любой город России.

Ознакомьтесь с условиями оплаты и доставки перед покупкой. Также мы предоставляем скидки для организаций и оптовых покупателей.

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Совместимость с принтерами:

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан для принтера Brother

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан это часть двухкомпонетной системы печати для принтеров Brother. Двухкомпонентная система состоит из драм-юнита (блока передачи изображения), содержащего фотовал и тонер-картриджа, содержащего порошок. Данная система позволяет снижать расходы на использование расходных материалов. Замена драм-юнита , как правило, происходит после замены нескольких тонер-картриджей. Т.е. ресурс драм-юнита в несколько раз выше, чем ресурс соответствующего тонер-картриджа. Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан производится в КНР по заказу и под контролем компании Оптикарт. Этим обеспечивается высокое качество продукции, практически не уступающее оригиналу, но стоимость которого в 2-3 раза ниже. Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан может использоватья на принтерах Brother:HL-4040CN4050CDNDCP-9040CNMFC-9440CNДрам-юнит DR-130CL Фотобарабан с ресурсом 17000 стр (при 5% заполнении листа) Вы можете всегда заказать на сайте www.opticart.ru c доставкой в любой город России. Ознакомьтесь с условиями оплаты и доставки перед покупкой. Также мы предоставляем скидки для организаций и оптовых покупателей.

12 010 Р.
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