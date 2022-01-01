Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан для принтера Brother

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан это часть двухкомпонетной системы печати для принтеров Brother. Двухкомпонентная система состоит из драм-юнита (блока передачи изображения), содержащего фотовал и тонер-картриджа, содержащего порошок.

Данная система позволяет снижать расходы на использование расходных материалов. Замена драм-юнита , как правило, происходит после замены нескольких тонер-картриджей.

Т.е. ресурс драм-юнита в несколько раз выше, чем ресурс соответствующего тонер-картриджа.

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан производится в КНР по заказу и под контролем компании Оптикарт.

Этим обеспечивается высокое качество продукции, практически не уступающее оригиналу, но стоимость которого в 2-3 раза ниже.

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан может использоватья на принтерах Brother:

HL-4040CN

4050CDN

DCP-9040CN

MFC-9440CN

Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан с ресурсом 17000 стр (при 5% заполнении листа) Вы можете всегда заказать на сайте www.opticart.ru c доставкой в любой город России.

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