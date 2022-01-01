|Артикул
|1001026
|Производитель принтера
|Brother
|Ресурс
|17000
|Цвет
|CMY
|Тип
|Драм-юнит
|Производитель
|Opticart
Оплата
Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан это часть двухкомпонетной системы печати для принтеров Brother. Двухкомпонентная система состоит из драм-юнита (блока передачи изображения), содержащего фотовал и тонер-картриджа, содержащего порошок.
Данная система позволяет снижать расходы на использование расходных материалов. Замена драм-юнита , как правило, происходит после замены нескольких тонер-картриджей.
Т.е. ресурс драм-юнита в несколько раз выше, чем ресурс соответствующего тонер-картриджа.
Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан производится в КНР по заказу и под контролем компании Оптикарт.
Этим обеспечивается высокое качество продукции, практически не уступающее оригиналу, но стоимость которого в 2-3 раза ниже.
Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан может использоватья на принтерах Brother:
Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан с ресурсом 17000 стр (при 5% заполнении листа) Вы можете всегда заказать на сайте www.opticart.ru c доставкой в любой город России.
Ознакомьтесь с условиями оплаты и доставки перед покупкой. Также мы предоставляем скидки для организаций и оптовых покупателей.
Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан для принтера Brother
Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан это часть двухкомпонетной системы печати для принтеров Brother. Двухкомпонентная система состоит из драм-юнита (блока передачи изображения), содержащего фотовал и тонер-картриджа, содержащего порошок. Данная система позволяет снижать расходы на использование расходных материалов. Замена драм-юнита , как правило, происходит после замены нескольких тонер-картриджей. Т.е. ресурс драм-юнита в несколько раз выше, чем ресурс соответствующего тонер-картриджа. Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан производится в КНР по заказу и под контролем компании Оптикарт. Этим обеспечивается высокое качество продукции, практически не уступающее оригиналу, но стоимость которого в 2-3 раза ниже. Драм-юнит DR-130CL Фотобарабан может использоватья на принтерах Brother:HL-4040CN4050CDNDCP-9040CNMFC-9440CNДрам-юнит DR-130CL Фотобарабан с ресурсом 17000 стр (при 5% заполнении листа) Вы можете всегда заказать на сайте www.opticart.ru c доставкой в любой город России. Ознакомьтесь с условиями оплаты и доставки перед покупкой. Также мы предоставляем скидки для организаций и оптовых покупателей.